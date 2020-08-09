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فيديو: سيارة تصدم عامل ديليفري بأكتوبر.. ومصدر أمني: نفحص الواقعة

كتب:

جيهان عبد العزيز
08:17 م | الأحد 09 أغسطس 2020
عامل الديليفري

عامل الديليفري

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب صدمته سيارة، وقالوا إن قائدها كان يسير عكس الاتجاه بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال مصوّر الفيديو: "سائق العربية جيه مخالف وبعدين دهس عامل الديليفري وبعد كدا عدل العربية وجيه وقف هنا".

وقال مصدر أمني، إنه جار فحص واقعة صدم سيارة تسير عكس الاتجاه، لعامل، في أكتوبر، ظهر اليوم.

وأفاد المصدر، أنه جار مراجعة كاميرات المراقبة ومناقشة شهود الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب لمناقشته والوقوف على كيفية وقوع الحادث.

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