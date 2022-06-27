صبحي: وفرنا كافة الإمكانات للبعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة حرصت، بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية، على تهيئة الأجواء لجميع اللاعبين المشاركين فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بدولة الجزائر الشقيقة، وتوفير كل الدعم لهم، وتحفيزهم لمواصلة التركيز في تدريباتهم في إطار الاستعداد الأمثل لمنافسات البطولة.

وأكد صبحي ثقته في إمكانيات اللاعبين واللاعبات، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات للرياضة المصرية التي تشهد دعماً كبيراً من قبَل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وزير الرياضة: نتائج البعثة المصرية في الجزائر تبشر بالخير

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الشباب والرياضة عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولى عائدًا من الجزائر بعد حضوره حفل افتتاح النسخة الـ19 من دورة ألعاب البحر المتوسط التي تُجرى منافساتها في مدينة وهران في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل.

قدم الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى نظيره الجزائري عبد الرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة الجزائري، على حسن الاستقبال والضيافة، والتنسيق مع السفير المصري لتوفير كافة المتطلبات للبعثة المصرية خلال وجودها في فترة منافسات الدورة بالجمهورية الجزائرية.

وثمّن وزير الشباب والرياضة نتائج البعثة المصرية في الكاراتيه والمصارعة في أول أيام منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، التي تُبشر بتحقيق نتائج متميزة للبعثة المصرية في مختلف المنافسات، مشيرًا إلى أن دورة ألعاب البحر المتوسط تُعد استعدادًا قويًا للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية لمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

صبحي: تلبية كل الاحتياجات التي طلبتها البعثةالمصرية

وفي هذا السياق، لفت وزير الرياضة إلى تلبية كل الاحتياجات التي طلبتها البعثة المصرية، مع توفير طائرات خاصة لنقل اللاعبين واللاعبات وكافة أعضاء البعثة في رحلتي الذهاب والعودة (القاهرة/الجزائر/القاهرة)، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، في إطار تهيئة المناخ حول البعثة.

وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بمنافسات: "ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة، الملاكمة، السلاح، الجمباز، كرة اليد، الكاراتيه، الرماية، التنس، التايكوندو، الكرة الطائرة، القوس والسهم، الجودو، الشراع، تنس الطاولة، رفع الأثقال، المصارعة، الفروسية".