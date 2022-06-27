كيفية الحصول على صكوك الأضحية من عدة بنوك.. طرق بسيطة

يرغب العديد من الأشخاص، في شراء الأضحية، لكن الذين لا يمتلكون المبالغ الكافية، يلجأون إلى شراء صكوك الأضحية للتبرع بها في عيد الأضحى، خاصة مع ارتفاع أسعار الأبقار والجاموس والخراف.

وتتيح عدة بنوك شراء صكوك الأضحية عبر الإنترنت، نعرض أبرزها فيما يلي، وفقا لما تقدمه «الوطن» من خدمات لقرائها على مدار الساعة.

شراء صكوك الأضحية من البنوك

يمكن شراء صكوك الأضحية من بنك مصر عن طريق محفظة بنك مصر BM Wallet، دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنك.

كما يمكن شراء صكوك الأضحية من بنك الطعام المصري، من جميع فروع البنك الأهلي، أو على حساب رقم 888777، أو عن طريق الاتصال على رقم 16060 ليصلك المندوب، أو التبرع أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني.

ويتيح بنك CIB للعملاء، إمكانية شراء صك الأضحية من دار الأورمان، عن طريق تطبيق المحفظة الذكية أو من خدمة عملاء البنك أو إرسال رقمك القومي، على رقم 4435.

ويمكن شراء صكوك الأضحية من بنك كريدي أجريكول، عبر خدمات كريدي أجريكول الإلكترونية: banki Mobile، وbanki Lite banki Online، وbanki wallet، كما يتيح البنك إمكانية شراء الصك عن طريق خدمة Fawry بسهولة.

كما أعلن بنك الاستثمار العربي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إمكانية شراء صكوك الأضحية من بنك الطعام المصري من جميع فروع بنك الاستثمار العربي او من خلال حساب رقم 888777، أو عن طريق الاتصال على رقم 16060 وسيتم إرسال لك مندوب إلى منزلك، أو التبرع أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني.

ويمكن شراء الصكوك عبر بنك المصرف المتحد من خلال الإنترنت البنكي -الموبايل البنكي- المحفظة الرقمية، أو فروع البنك في مختلف المناطق.