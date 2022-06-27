الزراعة تعلن أسعار لحوم الضأن والكندوز قبل عيد الأضحى.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أسعار اللحوم بمنافذها في المحافظات بمناسبة عيد الأضحى 2022 بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بأكثر من 30%، وذلك بعد ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق بعد زيادة الطلب.

ووفرت الوزارة جميع أصناف اللحوم من الضأن والبقري والجاموسي في العديد من المنافذ بالقاهرة الكبرى والمحافظات، كما وفرت الوزارة آلاف رؤوس الماشية الحية والخراف وتم طرحها من خلال قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأسعار أقل من الأسواق.

توفير اللحوم بأسعار 135 جنيها للكيلو الكندوز من لحوم الأبقار والجاموس

وأعلن المهندس سعيد الدسوقي مدير التسويق والمنافذ بقطاع الإنتاج عن أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة وأماكنها، وقال إن أسعار اللحوم تصل إلى 135 جنيه للكيلو الكندوز من لحوم الأبقار والجاموس، أما أسعار اللحوم الضأن فتم توفيرها بسعر 125 جنيه للكيلو، لتكون أقل من الأسعار في الأسواق بأكثر من 30%، أما أماكن بيعها فهي منتشرة في العديد من المدن وفي القاهرة تُباع بمنافذ منطقة الدقي بشارع نادي الصيد بجوار وزارة الزراعة.

وتستعد وزارة الزراعة للدفع بمنافذ متنقلة تجوب القرى والمحافظات المختلفة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ويصل عددها إلى 409 منافذ على مستوى محافظات الجمهورية، وتضم المنافذ جميع أنواع السلع سواء دواجن أو لحوم أو أسماك.

عناوين منافذ وزارة الزراعة في محافظتي القاهرة والجيزة

اما عناوين منافذ وزارة الزراعة في محافظتي القاهرة والجيزة فهي كالتالي:

1- منفذ المعادي - كورنيش النيل بجوار المسطحات المائية.

2- منفذ وزارة العدل – لاظوغلي – الديوان العام.

3- منفذ العبور – السوق توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة.

4- منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم منفذ نادي دجلة طرة البلد.

5- مايو 1 بمدينه 15 مايو مجاورة 3 خلف الجهاز ومجاورة 10 بجوار مخبز الآلي، ومجاورة 3 بجوار النادي.

6- منفذ وزارة الزراعة في حي الدقي 16 منفذا بشارع نادي الصيد.

7- مدينة 6 أكتوبر منفذ بمنطقة ابني بيتك في المنطقة الثانية.

8- منافذ بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر.