أسعار صكوك الأضحية بوزارة الأوقاف والمؤسسات وكيفية الحصول عليها

قبل حلول عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثير من المواطنين عن صكوك الأضحية 2022 ويهتمون بكل التفاصيل المتعلقة بها، للراغبين في عمل الأضحية بالإنابة، ولم يتمكنوا على الشراء والذبح.

وفيما يلي نستعرض أسعار صكوك الأضحية وكيفية الحصول عليها حيث يهتم بها الآف الناس قبل موعد عيد الأضحى المبارك، حيث يُعتبر عمل خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وتتيحها المؤسسات والجهات المختلفة كنشاط موسمي بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا وغير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا.

كيف يمكن الحصول على صكوك الأضحية؟

يمكن شراء صك الأضحية عن طريق التوجه إلى مقار المؤسسات الخيرية أو وزارة الأوقاف أو من خلال موقعهم الإلكتروني على الفيسبوك أو من خلال صفحاتهم على الفيس بوك.

أسعار صكوك الأضحية

وتختلف أسعار صكوك الأضحية وفقا لنوعه وللجهات التي يمكن التعاون معها وهي كما يلي:

أسعار صكوك الأضحية بوزارة الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مشروع صكوك الإطعام، إن تكلفة الصك للحوم السودانية 2200 جنيه، وتم طباعة 120 ألف صك.

ويصل سعر تكلفة صك اللحوم البلدية إلى نحو 3800 جنيه وتم طباعة 10 آلاف صك وفق تصريحات وزير الأوقاف.

وأشار جمعة، إلى أن قيمة صكوك الإطعام 300 جنيه وتصلح بديلا لموائد الرحمن خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا، وبديلا للزكاة وللصدقة.

وبالنسبة لأسعار الصكوك في مؤسسة «مصر الخير»، فقد حددت المؤسسة قيمة الصك ب 3990 جنيها مقابل 27 كيلو لحم بلدي صافي، واللحوم بها من لحوم الأبقار بلدى المرعي وليست مستوردة .

كما تختلف قيمة صكوك الأضاحي في جمعية الأورمان هذا العام كما يلي:

تصل قيمة صك العجل البلدي نحو 3600 جنيها.

كما تصل قيمة العجل المستورد الصغير إلى نحو 2250 جنيها.

وقيمة العجل المستورد الكبير بقيمة 2950 جنيها.