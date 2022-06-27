«فودة» يطلق الكهرباء للتجمعات البدوية ويعلن انتهاء الإنارة بالديزل

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، انتهاء عصر إنارة التجمعات البدوية والوديان باستخدام ماكينات «الديزل»، وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أن الدولة وفرت ملايين الجنيهات، من خلال توفير وقود الديزل، بعد الاعتماد على الكهرباء من خلال الشبكة الموحدة.

وقال محافظ جنوب سيناء إن الدولة وفرت حياة كريمة لمواطني المحافظة، من خلال إطلاق التيار الكهربائي إلى مختلف الوديان والتجمعات البدوية، لتكون مزودة بالكهرباء على مدار اليوم.

100 مليون جنيه لإنارة التجمعات البدوية بـ«الرملة»

وأكد اللواء خالد فودة أن جهاز تعمير سيناء استطاع توصيل التيار الكهربائي في عمق سيناء الاستراتيجي، وجرى توصيل التيار الكهربائي إلى 25 تجمعاً بدوياً في منطقة «الرملة»، بمدينة أبوزنيمة، بتكلفة تخطت 100 مليون جنيه.

استمرار الكهرباء على مدار اليوم بدلاً من 8 ساعات

وتابع «فودة» أن إنارة التجمعات البدوية أصبحت مربوطة على الشبكة الموحدة، بديلاً عن الديزل، لتكون الكهرباء موجودة طوال اليوم، بعد أن كانت 8 ساعات يومياً فقط، موضحاً أن هناك فرحة كبيرة بين أبناء قرية «الرملة» وتوابعها، بعد تنفيذ هذا المشروع، الذي يبلغ طوله نحو 80 كيلومتراً.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق التيار الكهربائي في قرية «الرملة»، بمدينة أبوزنيمة، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للمشروعات، والمهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء.

توصيل الكهرباء للمزارع والمحاجر

ومن جانبه، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، خلال زيارته للمنطقة، إن الرئيس السيسي وجه بضرورة تنمية شبه جزيرة سيناء شمالاً وجنوباً، مشيراً إلى أن حياة كريمة، التي دعى إليها رئيس الجمهورية جرى تنفيذها في جنوب سيناء، من خلال البيوت البدوية والإنارة بالكهرباء.

وأضاف أن توصيل الكهرباء للتجمعات البدوية في منطقة «الرملة» الهدف منه ليس إنارة المنازل فقط، بل توصيل التيار الكهربائي للمحاجر والمزارع النموذجية، التي جرى إنشاؤها في المنطقة، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع بلغت نحو 100 مليون جنيه، وجرى تنفيذه على مرحلتين.

وتابع «نصار» أن جهاز التعمير قام بإنشاء ما يقرب من 460 مشروعاً في سيناء، منذ عام 2018، بتكلفة بلغت 30 مليار جنيه، متمثلة في إسكان بدوي، ومزارع نموذجية، والطرق، والبنية التحتية.

توصيل الكهرباء لتجمعات «الرملة» على مرحلتين

وقدم المهندس ناجي إبراهيم، مدير تعمير منطقتي شمال وجنوب سيناء، شرحاً مفصلاً للمشروع، وغرفة المحول، حيث قال خلال استعراضه للمشروع إنه جرى تنفيذه على مرحلتين، الأولى تضمنت إنارة 10 تجمعات تابعة لقرية «الرملة»، والثانية إنارة 15 تجمعاً، بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه.

وأضاف أن المشروع عبارة عن غرفة لتحسين الجهد تحتوي على محول ذاتي قدرة 100 أمبير، جهد 22 كيلوفولت، بالإضافة إلى عدد 2 موزع حلقي، جهد 22 كيلوفولت، وخطوط تغذية هوائية وكابلات كهربائية، تمتد من خط «الرملة» القائم، مروراً بعدد 10 تجمعات بدوية، بطول 32 كيلومتراً.