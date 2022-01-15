جهاز تعمير سيناء: مشروعات سانت كاترين تسهم في زيادة الدخل القومي

قال المهندس محسن سعيد رئيس جهاز تعمير سيناء، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، كان لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم بأرض سيناء في محيط جبل موسى وسانت كاترين، ووجه الرئيس بضرورة الاهتمام بالتفاصيل التنفيذية للمشروع بما يتسق مع مكانة تلك البقعة المقدسة بأرض مصر.

مشروعات ضخمة في منطقة سانت كاترين

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، أن ما يجري إنجازه من مشروعات ضخمة في منطقة سانت كاترين يساعد كثيرا في زيادة الدخل القومي المصري، كما أن الأعمال في تلك المنطقة مختلفة بمشروعات وقطاعات ومجالات هي الأهم في ذلك المكان المقدس.

وأوضح: «فيه مشروع مركز لكبار الزوار، وده خلصنا فيه صب الخرسانات وجاري حاليا التشطيبات النهائية له، وكمان الفندق الجبلي بيتكون من 4 أدوار، خلصنا دورين كاملين خرسانة ويتبقى دورين آخرين، وكل جزء من تلك المشروعات له نسبة تنفيذ خاصة بجهود شديدة من العاملين اللي بيعملوا ليل نهار لإنجاز تلك المشروعات».

الحفاظ على النواحي البيئية والبصرية خلال إقامة المشروعات

وأضاف أن ما يجري إنجازه في هذا المشروع الضخم ستجري فيه مراعاه كل النواحي البيئية والبصرية للمشروعات المنفذة على أرض السلام بسيناء، مع الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية والبصرية بما يتلائم مع جلاله وعظم هذا المكان.

وتابع: «المشروعات اللي بيتم إنجازها على أرض سيناء سيتم الانتهاء منها على مراحل، فيه مشروعات هيتم الانتهاء منها في نهاية شهر أبريل المقبل، وأجزاء أخرى سيتم الانتهاء منها في نهاية شهر يونيو 2022، وأجزاء أخرى بنهاية شهر أكتوبر».