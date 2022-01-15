جهاز تعمير سيناء: الرئيس يهتم بتطوير سانت كاترين وتحقيق مكانة عالمية

قال المهندس محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرى بأن مدينة سانت كاترين هي إحدى المدن التي تهم كل دول العالم، حيث إن سانت كاترين المكان الفريد الذي كلَّم الله فيه النبي موسى، وبناء على هذه المكانة الدينية العظيمة للمدينة، كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن يكون مشروع تطوير تجلي سانت كاترين بشكل عالمي.

سعيد: الرئيس السيسي كلف بإجراء الدراسات على أعلى مستوى

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس السيسي كلف بأن الدراسات تتم على أعلى مستوى من التقنية الحديثة لمراعاة طبيعة المكان والظروف البيئية الخاصة به في تصميم الـ14 مشروعا ضمن المرحلة الأولى المنفذة حاليا.

وأوضح أن لقاء الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء كان من أجل متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم بأرض سيناء في محيط جبل موسى وسانت كاترين، ووجَّه الرئيس بضرورة الاهتمام بالتفاصيل التنفيذية للمشروع بما يتسق مع مكانة تلك البقعة المقدسة بأرض مصر، «الناس بتواصل العمل حتى يتم الإنجاز في المعاد المحدد له».

وأوضح أن تطوير المطار لا يتضمن الـ14 مشروعا السالف ذكرها، حيث إن الزائر وعندما يأتي إلى سانت كاترين سيصل إلى مركز زوار رائد كبير سيكون ظاهرا لهوية سانت كاترين لجميع الزوار، وسيتم تعريفهم بكل ما يخص المنطقة من منتجات وطبيعة بيئية ودينية وكذا طبيعة البدو، «مركز الزوار هو أحد المشاريع، وده هيتم الانتهاء منه آخر أبريل».

وتابع: «مكمل له ساحة السلام واللي مقامة على مساحة كبيرة وفيها مجموعة قاعات هيتم فيها كل ما يهم السلام العالمي في هذه البقعة الغالية، بجوارهم فندق جبلي على أعلى مستوى من التقنية الحديثة ومراعي فيه الظروف البيئية والبصرية للمكان، وكذا تطوير منطقة البدو».