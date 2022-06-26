محافظ جنوب سيناء يفتتح عددا من المشروعات التنموية بالمحافظة غدا 

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المحافظة تحتفل سنويا بذكرى ثورة 30 يونيو كل عام بافتتاح مشروعات خدمية وتنموية لأهالي المحافظة، موضحا أن ثورة 30 يونيو غيرت مسار الشعب المصري وحققت إنجازات كثيرة في شتى المجالات.

وأضاف «فودة» أن الجهاز المركزي للتعمير يقوم بتنفيذ خطط التنمية المستدامة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن «جهاز التعمير» له إنجازات كبيرة على أرض جنوب سيناء، فهو الذي تحمل على عاتقه مشروعات للتعمير منذ تحرير سيناء، واستطاع إقامة مشروعات في المناطق المحرومة.

وقال إنه سيقوم بزيارة ميدانية في مدينتي أبورديس وأبوزنيمة يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير لافتتاح مشروعات نفذها جهاز تعمير سيناء وهي مزرعة وادي السيح، وتوصيل التيار الكهربائي للتجمعات.

توصيل التيار الكهربائي لـ15 تجمع

قال المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» إن جهاز التعمير بقيادة اللواء محمود نصار ينفذ مشروعات عملاقة في سيناء وبخاصة في العمق الاستراتيجي بهدف تنمية المناطق المحرومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين في المناطق المحرومة.

وأضاف أن الجهاز نفذ مشروع مهم في العمق الاستراتيجي لسيناء وهو توصيل التيار الكهربائي للتجمعات البدوية في مدينة أبوزنيمة، حيث جرى توصيل التيار الكهربائي لعدد 7 تجمعات بدوية مرحلة أولى و5 تجمعات أخرى بتكلفة بلغت نحو 70 مليون جنيه، وقال إن هاتين المرحلتين جرى افتتاحها.

وتابع أنه سيجري غدا إطلاق التيار الكهربائي لعدد 15 تجمع بدوي بتكلفة 33 مليون جنيه ليتم ربط الوديان والتجمعات البدوية في مدينة أبوزنيمة على الشبكة الموحدة.

وقال إن الجهاز ينفذ مشروعات أخرى داخل سيناء أبرزها توصيل التيار الكهربائي للتجمعات البدوية.

افتتاح مزرعة وادي السايح

وأكد المهندس محمد السكري رئيس مجلس إدارة شركة المعادي للأعمال الزراعية «إيفرجرين» أن الشركة نفذت مشروع التنمية المتكاملة التابع لجهاز تعمير سيناء في جنوب وشمال سيناء حيث جرى تنفيذ 15 مزرعة في 15 تجمع وواد بدوي في جنوب سيناء على أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، ومثلهم في شمال سيناء.

وتابع أن الهدف من المشروع هو تعليم أبناء سيناء طرق وأساليب الزراعة الحديثة، والاستفادة من خبرات الشركة في المجال الزراعي، مشيرا إلي أنه يجري زراعة المزارع بمحاصيل خضر وفاكهة تفيد المجتمع المحلي وتسد احتياجات المواطنين.

وأشار إلي أنه يجري غدا افتتاح مزرعة في وادي السيح التابع لقرية الرملة على مساحة 42 فدانًا، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتشمل 30 فدانًا مزروعة زيتون، 15صوبة، و500 نخلة برحي، و1.3 فدان خضراوات وفاكهة، مزرعة سمكية علي مساحة 3500 متر مربع ، مزرعة ماعز على مساحة نصف فدان.