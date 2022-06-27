الكلية الحربية تحصل على شهادات «الأيزو» العالمية في عدة مجالات

حصلت الكلية الحربية على شهادات «الأيزو» من الجهة المانحة لشهادات الأيزو العالمية، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الكلية الحربية احتفالاً بحصول الكلية على شهادات الأيزو في مجالات «نظم إدارة الجودة – جودة سلامة الغذاء – جودة البيئة».

بدأت فعاليات الاحتفال بتنفيذ طابور العرض العسكري، الذي شاركت فيه مجموعات من طلبة الكلية الحربية أظهر مدى الدقة والكفاءة والانضباط الذي يمتلكه طلبة الكلية، ثم عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري راسخ.

وألقى اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الكلية الحربية، كلمة أكد خلالها الدعم الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية لتأهيل مقاتليها وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتخريج أبطال قادرين على الذود عن أمن مصر وصون قدسيتها والحفاظ على مقدّرات الشعب المصري العظيم، الذي كان له الأثر الأكبر في حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث.

وأكد المهندس محمد رمضان، المدير التنفيذي للشركة المانحة لشهادات الأيزو العالمية، استمرار التعاون المثمر والبنّاء مع القوات المسلحة، وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية لضمان الوصول بالكلية الحربية إلى المستوى الذي يليق بها وبتجربتها الرائدة في هذا المجال.

وقام المدير التنفيذي للشركة المانحة بمنح شهادات الجودة لمدير الكلية الحربية، وفي نهاية الاحتفال تم التقاط صورة تذكارية أعقبها جولة تفقدية لعدد من المنشآت التاريخية والتدريبية والتعليمية بالكلية الحربية.

حضر مراسم تسليم شهادات "الأيزو" اللواء أ ح خالد حسن قناوى، مساعد وزير الدفاع للكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلو الجهة المانحة لشهادات الأيزو العالمية.