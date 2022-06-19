القوات المسلحة والشرطة يشنان حملة للتفتيش عن الزراعات المخدرة بسيناء

نفذت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة بجنوب سيناء، حيث نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 145 فداناً من مزارع نبات البانجو و59 فدان من جوهر الهيدرو المخدر، وذلك بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظراً لطبيعتها الجغرافية، وذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية.

كما ضبطت القوات 4 أطنان من نبات البانجو الجاف، و107 كيلوجرامات من جوهر الحشيش، و700 كيلوجرام من بذور المواد المخدرة المختلفة، و2 مصنع للحشيش بمشتملاته، بالإضافة إلى مكبس حشيش.

وتمكنت عناصر حرس الحدود خلال عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية من ضبط لودر مخبأ بداخله 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و20 لفافة من مخدر الهيدرو بإجمالي 8 كيلوجرامات، وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي تم ضبط عربة بها 800 ألف قرص مخدر و2 بندقية مختلفة الأعيرة و21 لفافة بها مشغولات فضية بإجمالي 43.5 كيلوجرام.

وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان، وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع وتسعى إلى الإضرار بالأمن القومي المصري.