القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالتعاون مع الزراعة والتعاون الدولي

نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ندوة تثقيفية لرجال القوات المسلحة بالمنطقة المركزية العسكرية عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» مع المختصين من وزارتي الزراعة والتعاون الدولي، حيث استعرض الدكتور محـمد علي فهيم، رئيس مركز المعلومات بوزارة الزراعة عددا من الموضوعات لجهود الدولة المصرية وخططها المستقبلية لتنمية قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بالدولة.

نُظمت الندوة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توعية أبنائها بما تقوم به الدولة من إنجازات بمختلف المجالات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتكثيف الدور التوعوي لكل الوزارات وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وألقت راندا حمزة، مساعد وزير التعاون الدولي، كلمة استعرضت خلالها الدور الذي تقوم به الوزارة بمختلف قطاعات الدولة، كما وجهت الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدور الفعال الذي تقوم به لتوعية أبنائها بما تقوم به الوزارات في شتى المجالات.

وأدار مسؤولوا الوزارتين حلقة حوار مع رجال القوات المسلحة للرد على أسئلتهم واستفساراتهم والتي أبرزت الفهم والوعي والإدراك الصحيح لمقاتلي القوات المسلحة بما يدور حولهم من تحديات، وقدرتهم على العبور بمصر إلى مستقبل أفضل.

يأتي ذلك انطلاقا من المسؤولية الوطنية لتوفير مناخ تثقيفي وتوعوي يهدف لاطلاع الشعب المصري على إستراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة.