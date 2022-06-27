وفد «التنسيقية» يواصل جولات إحياء قصور الثقافة.. ويلتقي محافظ المنوفية

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظ المنوفية ونائبه، في إطار متابعة خطة إحياء قصور الثقافة بالمحافظة والتعرف على مستجدات الإنجازات بها.

وفد التنسيقية

كان في استقبال وفد التنسيقية اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والسيد محمد موسى، نائب المحافظ.

وأعربت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن سعادتها بترحيب السيد المحافظ دائما بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و تحدثت عن العمل والمجهود العظيم الذي يحدث هنا بالمحافظة من تطوير شامل في كل المجالات.

قصور الثقافة

وبحسب بيان عن التنسيقية ناقش اللقاء ما تم داخل المحافظة خلال الفترة السابقة في كل المجالات سواء وقت جائحة الكورونا أو بعدها وبالأخص في مجالي الثقافة والفنون والتوعية، حيث أكد المحافظ أن استغلال طاقة الشباب بالتعاون مع ذوي الخبرات هي أساس أي نجاح داخل أي مؤسسة.

كذلك استعرض اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، كم التطوير العظيم الذي حدث في قصر ثقافة شبين الكوم، الذي تم افتتاحه بعد ١٣ سنة من الغلق التام.

وأضاف، أن خطط المحافظة الآن تتوجه كثيرا إلى الثقافة وأن هذا الملف تحديداً الخاص بإحياء قصور الثقافة ذات أولوية في الفترة الحالية مؤكدا أن للثقافة دور حقيقي في تجسيد وجدان وأخلاق ومستقبل الأجيال، مشيراً إلى أن الوطن يحتاج بالفعل لجيل شبابي واعي ومثقف يملك النضج الذي يمكنه من رؤية الصورة بكامل زواياها مشيدا بتجربة التنسيقية الناجحة سواء تنفيذياً أو تشريعياً، ومتمنيا للكيان خالص التوفيق.

و استعرض محمد موسى، نائب المحافظ وعضو مجلس الأمناء لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهم الإنجازات التي نفذتها المحافظة في مختلف القطاعات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومن أهمها مضاعفة الاعتمادات المخصصة للمحافظة بالخطة الاستثمارية السنوية خلال العامين 2020/2021 -2022/2023 واعتماد 711 مليون جنيه للعام المالى 2022/2023. وأعرب نائب المحافظ عن اهتمامه بمبادرة إحياء قصور الثقافة مثمنا دور تنسيقية شباب الأحزاب وما تقدمه من مشروعات ومبادرات تستهدف توفير خدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات.فيما أشاد الوفد بالتطور الملموس في مختلف القطاعات بالمحافظة وبالمجهود الحقيقي الذي قامت به الأجهزة التنفيذية مما ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد زيارات للمواقع الثقافية بالمحافظة ومناقشة وجهات النظر والآراء المتعلقة بالواقع داخل القصور تمهيدا للمرحلة التنفيذية التي ستعقب المرحلة الميدانية الحالية.

ضم وفد التنسيقية النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وكلا من أعضاء التنسيقية، أحمد سعيد منوفي، وعلي هلال ، وسميرة الشريف، ومي مبروك، ومنى أبوطالب، ومحمد شلبي، ونوره عبدالستار، وآدم الطوخي.