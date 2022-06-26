التنسيقية تهنئ النائبة أميرة صابر لاختيارها بمجلس أمناء إدارة الحوار الوطني

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لاختيارها ضمن مجلس أمناء إدارة الحوار الوطني الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

وأضافت التنسيقية في بيان لها: «وتتمنى التنسيقية للنائبة دوام التوفيق والسداد خلال خطواتها المقبلة».

مجلس أمناء الحوار الوطني

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت منذ قليل التشكيل الكامل لمجلس أمنائه، حيث يتألف تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوًا، فبناء على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد انتهى هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضواً.