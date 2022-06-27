أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة «خطير خطير» على اليوتيوب.. فيديو

طرح الفنان أحمد جمال، منذ قليل، أغنيته الجديدة خطير خطير، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

كما تم طرح أغنية خطير خطير للفنان أحمد جمال على جميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، وهي أغنية عاطفية يصف فيها حبيبته بأن جمالها خارج المنافسة ومعدي الحدود.

أحمد جمال بلوك جديد

كما ظهر أحمد جمال في الأغنية بـ«نيولوك جديد» حيث يرتدي بدلة خضراء واسعة مع حذاء رياضي أبيض ونظارة شمسية، وصفف شعره بشكل مختلف تماما عن الشكل الذي اعتاد الظهور به.

كلمات أغنية خطير خطير

أغنية خطير خطير من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، ومن إنتاج شركة wave، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلماتها:

خطيرخطير

خارج المنافسة

منزلش منه لسه

فارق فرق جامد

بركان في القلب خامد

نار القلب والعة

مشتاق وعندي لوعة

خطير خطير

يذكر أن الفنان أحمد جمال، شارك مؤخرا في إحياء إحدى حفلات مهرجان السويس للموسيقى والغناء، الذي انطلق على خشبة مسرح متحف السويس الجمعة الماضية.

مهرجان السويس للموسيقى والغناء

واختتم مهرجان السويس للموسيقى والغناء فعالياته أمس الأحد بحفل غنائي للفنانة ريهام عبد الحكيم، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وقدمت عددا كبيرا من أغانيها المميزة؛ أما حفل الافتتاح فأحياه الفنان هاني شاكر الذي قدم للجمهور عددا كبيرا من أغانيه وتفاعل معه الجمهور السويسي بشكل كبير؛ معبرين عن فرحتهم بانطلاق مهرجان موسيقي في محافظتهم.