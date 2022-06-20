أحمد جمال يحيي حفلا غنائيا بمهرجان السويس للموسيقى: في انتظاركم

يستعد الفنان أحمد جمال، لإحياء حفلا غنائيا ضمن مهرجان الموسيقى والغناء في محافظة السويس، يوم السبت المقبل، الموافق 25 يونيو الجاري، في تمام الساعه 7 مساءً، بمتحف السويس.

أحمد جمال يروج لحفله في السويس

حرص أحمد جمال، على تشويق جمهوره للمهرجان والحفل، من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «جمهور السويس في حفل مهرجان السويس للموسيقى والغناء بمتحف السويس.. في انتظاركم».

تنطلق الدورة الأولي من مهرجان السويس للموسيقى والغناء، يوم 25 يونيو المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام من انطلاقه، ويضم المهرجان 6 عروض فنية متنوعة في الفترة من 20 حتى 22 من شهر مايو الجاري.

يأتي المهرجان، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتوره إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عبدالحميد صقر محافظ السويس.

الفنان أحمد جمال يطرح ألبوم «وجع كام يوم»

كان الفنان أحمد جمال، قد أطلق ألبوما يحمل اسم «وجع كام يوم»، وحقق نجاحا كبيرا عبر قناته على «يوتيوب»، وهو من كلمات جمال الخولي وألحان أحمد زعيم ومن توزيع أحمد إبراهيم.

ويكشف جمال، في الأغنية عن اتخاذه لقرار الانفصال عن حبيبته، وتفضيله الوحدة عن الاستمرار في علاقة ارتباط ميؤوس منها، وهي أغنية ذات طابع درامي فريد من نوعه ، وأغنية «وجع كام يوم» هي الأغنية الثامنه من ألبومه الجديد.