أحمد جمال يشعل أجواء مهرجان السويس في ليلته الثانية

بطابع يمزج بين الأصالة والمعاصرة، تغنى المطرب الشاب أحمد جمال بنخبة من اعماله الخاصة التي نجحت في التعبير عن مشاعر ووجدان الجيل الجديد في ختام الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية المقام في متحف السويس.

أحمد جمال يشدو لـ عبد الحليم حافظ

كان أحمد جمال قدم في الحفل نخبة من أهم أغنياته، مثل: «اضحكي، يلا نعيش، من غير مجاملة، وانا هنا، نشيد العاشقين احنا مش بتوع حداد، وجع كام يوم، إنتي عجباني، آخر ميعاد، تحيا مصر»، إلى جانب عدد من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية منها: «بتونس بيك، هوا يا هوا وعلى حسب وداد قلبي».

سبق ذلك عرض لفرقة السويس للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تضمنت مجموعة من الاعمال التراثية الخاصة بمدن القناة.

نسمة عبد العزيز تفتح الليلة الثانية من المهرجان

وعلى أنغام الماريمبا استمتع الحضور بنسمة موسيقية التمعت خلالها أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز وعزفت مجموعة من الالحان الشرقية والغربية التي أعيد صياغتها لتناسب آلتها المفضلة كان منها البخيل وانا، ماريمبا فيوجن، حلو المكان، سيوف، يونس، يا واد يا تقيل، أكدب عليك، مامبو، الغزالة رايقة، حارة السقايين، زحمة يا دنيا زحمة ، ديسباسيتو، 3 دقات، سهر الليالي إلى جانب فقرة من فلكلور الصعيد بمشاركة الريس كرم وابنه حمدي.

بعدها وبصوت ينتمي إلى زمن الفن الجميل، أطربت الموهبة الواعدة أميرة معروف الجمهور بأغنيتي روحي وروحك وبلد التاريخ ونجحت في جذب الانتباه بأدائها المميز.