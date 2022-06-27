روجينا تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها وشكر الطبيب المعالج

وجهت الفنانة روجينا الشكر للطبيب المعالج لحالة والدتها الصحية، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت روجينا قائلة: «دكتور علي صلاح فخورة بيك، وأكيد كل مريض كان فاكر إن مافيش أمل في الشفاء.. هذا العبقري الذي لم يبلغ من العمر الأربعين حصل على الدكتوراه من أمريكا في تخصص نادر العلاج (مرض الشلل الرعاش) جراحة الباركنسون مرض أصاب عظماء العالم، مثل محمد علي كلاي وآخرين.. مرض لم يكن له علاج، على يد هذا العبقري أصبح الحلم في العلاج والشفاء حقيقة.. الغريب إن كل مرضى الدكتور علي من جميع الوطن العربي».

وأضافت روجينا قائلة: «أنا كنت بفكر أعالج أمي بره مصر لولا ترتيب ربنا إنى اتعرفت عليك.. شكرا دكتور علي صلاح أجريت لأمي عملية دقيقة جدًا وادتها أمل في الحياة، أنت سبب بعد ربنا إنه يبقى عندها أمل في الحياة ومرضى كتير فقدوا الأمل.. ربنا يحفظك لمرضاك.. أفتخر إن بلدي فيها دكتور زيك، يا ريت أي حد عنده هذا المرض زي أمي يبعتلي على الخاص».

خضوغ والدة روجينا لعملية جراحية

وخضعت والدة الفنانة روجينا، منذ أيام لعملية جراحية، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونشرت روجينا صورة تجمعها بوالدتها وتعلق عليها قائلة: «دعواتكم لأمي بتعمل عملية دقيقة في المخ، ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويقومك بالسلامة ليا يا أمي، اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

روجينا في رمضان 2022

وشاركت الفنانة روجينا في السباق الرمضاني 2022 مع الفنان أحمد صفوت، لوسي، أحمد فؤاد سليم، سميحة أيوب، محمد لطفي، محمد الكيلاني، رانيا محود ياسين، سماء إبراهيم، دينا محسن«ويزو».