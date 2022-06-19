روجينا: «ستهم» مسلسل للمرأة القوية.. «ومفيش أجمل من الإعلان عنه في الحرم»

تواصل الفنانة روجينا العمل على مسلسلها الدرامي الجديد «ستهم» المقرر أن تنافس به في السباق الدرامي الرمضاني للعام الجديد 2023 بعد النجاح الكبير الذي حققته مع الموسم الماضي بمسلسل انحراف مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

روجينا: ستهم من تأليف ناصر عبد الرحمن

روجينا رفضت الحديث استفاضة عن مسلسل «ستهم» لـ الوطن حيث قالت: «كل ما أستطيع البوح به حاليا هو أن المسلسل سيكون بعنوان ستهم وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز».

روجينا: لا يوجد أجمل من الإعلان عن الأعمال في الحرم المكي

وعن مشكلة إعلانها عن المسلسل في الحرم المكي اثناء أداء العمرة، قالت: «لا يوجد أجمل وأروع من الذهاب للحرم الملكي وأداء مناسك العمرة، وأنا هناك بشكر الله سبحانه وتعالى على نجاحي في مسلسلي الأخير، وبدعي ربنا إنه يوفقني في عملي الدرامي الجديد، فأنا لا أرى أني أخطأت مطلقا، ولا أهتم بما يدور في السوشيال ميديا».

وشددت روجينا على أنها تحب تقديم الشخصية القوية للمرأة: «طيلة مسيرتي الفنية الممتدة لأكثر من 30 عاما، لا أحب أن أقدم الشخصية الضعيفة المنكسرة، لأنني لا أومن مطلقا بتلك الشخصية، ربما أقدم شخصية امرأة ضعيفة ولكنها لابد في النهاية أن تقوى وتنتقم وتستطيع الحصول على حقها، ولكن ما أتعبني وأرهقني في مسلسل انحراف أن القصص التي قدمتها في العمل أرهقتني نفسيا وأصابتني بالتعب».