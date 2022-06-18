روجينا تحتفل بتخرج ابنتها مريم: «أسعد أيام حياتي».. صور

احتفلت الفنانة روجينا بتخرج ابنتها مريم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صور.

ونشرت روجينا، صور التخرج، وعلقت عليها: «الحمد والشكر لله النهاردة من أسعد أيام حياتي، يوم تخرج بنتي مريم فخورة بيكي وباحترامك وحبك لدراستك من يوم تخرج مايا وأنا مستنية اليوم دا، بشكرك عشان دايما سند وحضن حنين لينا كلنا يا رب دايما أشوفك أنتي ومايا أسعد الناس مبروك يا حبيبتي ربنا يحققلك كل اللي بتتمنيه».

خضوع والده روجينا لجراحة دقيقة

وكشفت الفنانة روجينا منذ أيام، عن خضوع والدتها لعملية جراحية دقيقة في المخ، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»، قائلة: «دعواتكم لأمي بتعمل عملية دقيقة في المخ، ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويقومك بالسلامة يا أمي، اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

مسلسل انحراف

وتألقت الفنانة روجينا خلال السباق الرمضاني 2022 بمسلسل انحراف، من تأليف الكاتب مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وشاركها في بطولته أحمد صفوت وويزو وسميحة أيوب ولوسي وعبد العزيز مخيون ورانيا محمود ياسين وعدد كبير من النجوم الشباب.

وتدور أحداث المسلسل حول الطبيبة النفسية حور التي تقتل كل الظالمين لمرضاها، لأنهم تسببوا من وجهة نظرها في إفساد المجتمع وانهيار الحالة النفسية للمرضى.

ومن ناحية أخرى، أعلنت روجينا خلال تأديتها لمناسك العمرة مؤخرا، عن مسلسلها الجديد، المقرر إطلاقه في السباق الرمضاني لعام 2023، بعنوان «ستهم»، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز.