خضوع والدة الفنانة روجينا لعملية جراحية فى المخ

خضعت والدة الفنانة روجينا، لعملية جراحية دقيقة في المخ، إذ طالبت جمهورها بالدعاء لها.

وشاركت روجينا جمهورها بصورة عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» مع والدتها وكتبت عليها قائلة «دعواتكم لأمي بتعمل عملية دقيقة في المخ، ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويقومك بالسلامة ليا يا أمي، اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا».

خضوع والدة روجينا لعملية جراحية

يذكر أن روجينا، كانت شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل انحراف، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين.