مصر تعزي بنجلاديش في ضحايا الفيضانات الأخيرة وتؤكد تضامنها معها

أعربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية بنجلاديش الشعبية في ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والجرحى وتسببت في أضرار مادية جسيمة، بحسب ما ذكره البيان الرسمي لوزارة الخارجية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مصر تتضامن مع حكومة وشعب بنجلاديش

وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية: «تتقدم مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء لكل المصابين، وتؤكد مصر تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب بنجلاديش في هذا المصاب الأليم».