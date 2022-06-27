«السبكي»: اتفاقية «إعلان الأقصر» تهدف إلى إعادة صياغة المشهد الصحي في مصر

عقدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، ورشة عمل توعوية حول مفاهيم وأطر الحوكمة الإكلينيكية، وذلك للجهات غيرالتابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن ورشة العمل تستهدف نشر ثقافة وممارسات الرعاية الصحية الآمنة، بما يضمن أن جميع الخدمات الصحية المقدمة للمرضي هي خدمات صحية أمنة وعالية الجودة، وتقدم طبقًا لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة، وذلك في إطار سعي الهيئة لرفع جودة وسلامة الرعاية الصحية على المستوى الوطني، وتمهيدًا لانضمام المنشآت الصحية التابعة لهذه الجهات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت أنه حضر ورشة العمل مشاركون من مختلف قطاعات وزارة الصحة والسكان منها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والهيئة العامة للتأمين الصحي، إضافة إلى مشاركون من غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء المصرية، ومسئولي إدارات الجودة وسلامة المرضى والتمريض والصيدلة الإكلينيكية ونظم المعلومات بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وكذلك بمشاركة نقيب عام أطباء الأسنان ونقيب عام التمريض، ومدراء الخدمات بالقطاعات الصحية المختلفة.

الحوكمة الإكلينيكية تمثل أفقًا جديدة للرعاية الصحية بمصر

وأكد أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يمثل أفقًا جديدًا للرعاية الصحية في مصر والخدمات الصحية الحكومية، بما تضمنه من وضع نظام متكامل وفعال يضمن جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى في المؤسسات الصحية، ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن اتفاقية إعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم 4 جهات صحية حكومية تشمل الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل ووزارة الصحة والسكان، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بما يضمن توفير خدمات ورعاية صحية آمنة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين، وإعادة صياغة المشهد الصحي في مصر، وترسيخ ثقة المواطنين بالخدمات الصحية الحكومية.

وأشار الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، رئيس اللجنة الفنية العليا للحوكمة الإكلينيكية، أن ورشة العمل شملت شرح مفهوم ومكونات الحوكمة الإكلينيكية، وتجربة الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية كجزء من النظام الصحي في المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، كما شملت توزيع نسخ من إعلان الأقصر لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، خلال الورشة، عن سعادتها مُرحبة بجميع المشاركين باعتبارهم قيادات للحوكمة الإكلينيكية في جهاتهم، وأكدت أن لكل إنسان الحق في الصحة والحصول على خدمات صحية آمنة، لافتة إلى أن منظومة الحوكمة الإكلينيكية تضمن التحسين المستمر للجودة والخدمات الإكلينيكية المقدمة في النظم الصحية.

وأكدت أن هناك العديد من الممارسات الخاطئة موجودة مثل الاستخدام غير الأمثل للمضادات الحيوية التي يمكن تجنبها من خلال منظومة الحوكمة الإكلينيكية التي تضمن تطبيق البروتوكولات العلاجية ومتابعة تطبيقها، مشيرة إلى أهمية ربط سلامة المرضى بمنظومة مترابطة متكاملة من أجل تعزيز الصحة والرفاهية لكل الفئات وكل الأعمار بدون تمييز.

وأوضح الدكتور جاسر جاد الكريم، استشاري النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، خلال الورشة، الطفرة النوعية التي حدثت في النظام الصحي المصري مؤخرًا، والذي أصبح من متطلباته الأساسية تقديم الخدمة الصحية بجودة عالية من خلال تطبيق مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية، لافتًا إلى أن تطبيق الحوكمة الإكلينيكية يشمل عدة محاور أهمها وضع الهيكل المؤسسي لمنظومة الحوكمة الإكلينيكية، وضع نظم إنشاء وتطبيق أدلة العمل الإكلينيكية وبروتوكلات العلاج بما يتماشى مع المعايير العالمية ويتناسب مع النظام الصحي والأولويات الصحية الوطنية.

شرح معايير الجودة الخاصة بسلامة المرضى.

وتابعت الدكتورة ريهام الأسدي، مستشار منظمة الصحة العالمية لسلامة المرضى، خلال الورشة، بشرح عناصر البرنامج المتكامل لضمان سلامة المرضى، والتقليل من الأحداث العكسية، ووضع نظام التقارير والإبلاغ وبناء ثقافة السلامة وعدم اللوم، ذلك بالإضافة إلى شرح معايير الجودة الخاصة بسلامة المرضى.

وأعرب المشاركون عن اهتمامهم وتقديرهم لتجربة هيئة الرعاية الصحية في تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية، مؤكدين رغبتهم في اتخاذ خطوات مماثلة نحو إنشاء وتطبيق منظومة متكاملة للحوكمة الإكلينيكية، وكذلك رغبتهم في الانضمام للبرنامج التدريبي الذي تقدمه الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية على الحوكمة الإكلينيكية.

وشارك ورشة العمل من مكتب منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، كلًا من نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، جاسر جاد الكريم، استشاري النظم الصحية، ريهام الأسدي، استشاري سلامة المرضى.

كما شارك من الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من مجدي بكر، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للشئون الفنية ورئيس اللجنة الفنية للحوكمة الإكلينيكية برئاسة الهيئة، محمد الفيومي مدير إدارة الجودة برئاسة الهيئة، رحاب قنصوة، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ومنسق لجنة الحوكمة الإكلينيكية، ريهام فتحي، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي وعضو لجنة الحوكمة الإكلينيكية، رباب أبو الخير، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة وعضو لجنة الحوكمة الإكلينيكية، مها سعيد، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ومسئول اليقظة الدوائية، علياء عبدالرازق، عضو إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، مها محمد، مسئول المعامل برئاسة الهيئة.