نشأت الديهي يكشف أبرز الملفات المقرر طرحها في القمة «العربية- الأمريكية»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل اليوم لسلطنة عمان، وتم استقباله استقبال حافل من قبل سلطان عمان، لقراءة المستجدات والمتغيرات في المنطقة، موضحًا أنه منذ أغسطس الماضي، لم تتوقف المنطقة عن التغيير، واستقبال مدخلات جديدة وحتى هذه اللحظة المخرجات قيد التجهيز، مشددًا على أن جميع التحركات والزيارات الرئاسية ليست مجرد زيارات برتوكولية، وإنما بمثابة وضع النقاط السياسية على الحروف الوطنية، فكل يوم هناك جديد يتطلب عودة دور مصر الإقليمي الفعال وعودة العواصم العربية.

ترقب لزيارة الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية 16 يوليو

أضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن التحركات المصرية تجاه دول الخليج لها قراءة استراتيجية واقتصادية، في ظل مستجدات الحرب الأوكرانية الروسية، منوهًا بأن هناك ترقب لزيارة الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية 16 يوليو المقبل، للقاء عدد من الزعماء العرب، وهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي، موضحًا أن القمة العربية الأمريكية بالمملكة، ستتضمن الحديث عن الطاقة.

أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها خلال القمة العربية- الأمريكية

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أنه من المتوقع أن يتم الحديث في القمة العربية الأمريكية عن ارتفاع أسعار الغاز والبترول لأرقام قياسية والذي أثر على جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الأمن الغذائي وحبس ملايين الأطنان من الحبوب أسيرة للقوات المتربصة سواء الروس أو الأوكران بموانئ أوكرانيا والذي أدى لانتشار الجوع، أهم الملفات التي يتم مناقشتها بالقمة، معتبرًا أن تحركات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي هنا وهناك لتحقيق مصالح الدولة المصرية والشعب المصري.