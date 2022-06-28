الديهي عن فرضية الحجاب من عدمه: جدل مجتمعي عقيم لا يولد سوى الحقد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حالة من الجدل المثار بين المؤسسات الدينية في مصر اليوم، حول ما إذا كان الحجاب فرض أم سنة، متسائلًا: «إيه الجديد اللي طرأ عشان يخلي موضوع الحجاب سنة ولا فرض هو أساس الحوار المجتمعي اليوم»، موضحًا أن هذا جدل مجتمعي عقيم لا يولد سوى الحقد والكراهية، «اتركوا الناس ومتدخلوش في علاقتهم بربنا الحلال بين والحرام بين والناس عارفة الصح والغلط بلاش نكون أوصياء على عقول الناس، أنتم مش وكلاء ربنا في الأرض»، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «TeN».

لا يحق لأي شخص الإفتاء سوى المفتي ودار الإفتاء فقط

واستشهد «الديهي»، بقول الله عز وجل لرسوله الكريم في القرآن الكريم: « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»، وقال أيضًا: «وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ»، موضحًا أنه لا يحق لأي شخص الإفتاء سوى المفتي ودار الإفتاء فقط، «عقول الناس مسئولية ومش أي حد يتكلم في الدين، مش ييجي واحد مخبول مجنون معطوب الفكر وعنده مرض نفسي وشهوات دفينة يقلب الدنيا بهذا الشكل، عايزين نرتقي حتى في خلافتنا».

جماعة الإخوان تفتت إلى 3 جماعات

ومن ناحية أخرى، ذكر الإعلامي، أن جماعة الإخوان تفتت إلى 3 جماعات، الأولى جماعة يرأسها محمود حسين من إسطنبول، وجماعة يرأسها إبراهيم منير في لندن، وجماعة على أنقاض محمد كمال تسمى الإخوان المسلمين تيار التغيير، مؤكدًا أن جماعة تيار التغيير أعلنت أنها لن تشارك في الحوار الوطني، موجهًا حديثه لجماعة الإخوان الإرهابية والمتعاطفين معهم: «ماتت الجماعة ودفنت وحررت شهادة وفاتها ولم يعد هناك لها سوى شواهد القبور وهي دليل موت وليست دليل حياة»