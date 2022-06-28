«وأنا بتفرج».. أحدث أغاني مصطفى كامل

يطرح اليوم الفنان مصطفى كامل أغنية جديدة تحمل اسم «وأنا بتفرج» من ألبومه الجديد، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وهندسة صوتية أحمد جودة، وتحمل عددا من المفاجآت.

أغنية مصطفى كامل من كلماته وألحانه

وتقول مطلع الأغنية «وأنا بتفرج على كل الصور اللي أنا وأنت اتصورناها، كنا قلوب عيشنها وراميا الدنيا وراها».

وطرح مؤخرا النجم مصطفى كامل أغنية تحمل اسم «أيوة بعترف» على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتعد ثاني أغاني ألبومه الجديد.

الأغنية من توزيع باسم منير وثاني أغنيات ألبومه

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى كامل، أحدث أغانيه والتي تحمل «عنوان الحياة» على «يوتيوب» تزامنا مع عيد الفطر المبارك الماضى، والأغنية من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكساج وماستر أحمد جودة، وتعد أولى أغاني ألبومه الجديد.

يذكر أن ألبوم «وجع قلبي» يضم 8 أغنيات متنوعة، كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.

يذكر أن الفنان مصطفى كامل، كان تعرض لأزمة صحية مؤخرا نقل بسببها الى المستشفى ولكنه خضع للعلاج وخرج من المستشفى وهذا كان نتيجة الإرهاق.