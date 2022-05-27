اليوم حفل زفاف دنيا عبدالعزيز وزوجها مصطفى كامل بمدينة نويبع

يقام اليوم حفل زفاف دنيا عبدالعزيز على المهندس مصطفى كامل، الساعة الرابعة مساءً، بمدينة نويبع، وذلك بحضور عدد من نجوم الوسط الفني، وأصدقائهما المقربين، ومن المقرر أن تحيي الفنانة دينا الحفل.

وقبل أيام من حفل زفاف دنيا عبدالعزيز سافرت هي وزوجها إلى مدينة نويبع الثلاثاء الماضي لتشرف على التجهيزات والتحضيرات النهائية للحفل.

حفل زفاف دنيا عبدالعزيز

ويأتي حفل زفاف دنيا عبدالعزيز بعد احتفالها في فبراير الماضي بعقد قرانها وسط حضور كبير لنجوم الوسط الفني، وذلك داخل أحد الأماكن بمنطقة المقطم، وكان من بين الحضور الفنانة ميرفت أمين، دنيا سمير غانم، إلهام شاهين، نضال الشافعي، لقاء سويدان، حنان مطاوع، وغيرهم من الفنانين، وبعد يوم من احتفالها بعقد قرانها أقامت احتفالا آخر حضره عدد أقل من الأصدقاء المقربين.

دنيا عبدالعزيز تعبر عن سعادتها بحضور دنيا سمير غانم عقد قرانها

وكانت «عبدالعزيز» أعربت عن سعادتها الشديدة بحضور الفنانة دنيا سمير غانم عقد قرانها رغم معانتها وقتها بسبب فقدان والديها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، وقالت خلال حوارها لـ«الوطن» إنها تأثرت بشدة وبكت وقت عناقها لها، إذ أن والدتها الراحلة كانت صديقة للفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

دنيا عبدالعزيز: استقبلت خبر انفصالي بالضحك

كما تحدثت خلال حوارها لـ«الوطن» عن زوجها المهندس مصطفى كامل، قائلة: «مصطفى كان صديق مُقرب ليا من 12 عامًا، وكان من أكثر الأشخاص المُقربين لوالدتي الله يرحمها، وكانت بينهما علاقة صداقة خاصة جدًا»، وبعد وفاتها طلبها للزواج ووافقت.

وبعد أيام من عقد قرانها خرجت الكثير من الشائعات التي تفيد انفصالها، وهي ما أجابت عليه: «وقتها استقبلت خبر انفصالنا بالضحك، وكنا وقتها معزومين عند المصور عادل مبارز، وضحكنا جميعا عندما قرأنا خبر الانفصال».