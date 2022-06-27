عاجل.. مقتل المذيعة شيماء جمال ودفنها في مزرعة بالبدرشين

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة تغيب المذيعة شيماء جمال، حيث توصلت تحريات رجال الشرطة فى الواقعة الى أنه وراء ارتكاب الواقعة زوجها وتم العثور على جثتها مقتولة ومدفونة داخل إحدى الفيلل بالقرب من ترعة المنصورية في البدرشين.

بلاغ

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بتغيب مذيعة تليفزيونية على إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، تبين من التحريات أنها تقدم برنامج «المشاغبة»، تغيبها منذ حوالى 7 أيام، وبعمل التحريات اللازمة، تبين صدق البلاغ.

وتبين أن الظهور الأخير لها، كانت خرجت لشراء بعض المستلزمات المنزلية بصحبة زوجها، وطلبت منه أن ينتظرها حتى تعمل استشوار فى أحد كوافيرات منطقة الشيخ زايد.

ولاحظ زوجها تأخرها فى العودة وإغلاق هاتفها، فتوجه إلى قسم الشرطة، وحرر محضرا بالواقعة، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وجرى الاستماع لأقوال أسرتها والمقربين منها، للتعرف على ظروف وملابسات غيابها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شيماء جمال تحارب الهيروين

يُذكر أن الإعلامية شيماء جمال مقدمة برنامج المشاغبة على إحدى الفضائيات الخاصة خلال عام 2017، اعتذرت عن ظهورها في برنامجها على الهواء، وإخراجها كيسًا به «سكر أبيض»، في إشارة لـ«الهيروين»، واستنشاقه خلال إحدى الحلقات المخصصة عن الإدمان، مؤكدة أنه لن يتكرر مجددًا.

شيماء جمال: «أنا ندمانة على المشهد ده»قالت «شيماء»، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنها نادمة على هذا المشهد، ولن تكرره بهذه الطريقة مجددًا، معقبة: «أعتذر عن المشهد وليس الحلقة بأكملها.. والشاطر مش بيقع مرتين، وتم التربص بي وتصفية حسابات».

المجلس الأعلى للإعلام يوقف الإعلامية 3 أشهريُذكر أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر بيانًا بحقها وقت حدوث تلك الواقعة، يفيد بوقفها مدة 3 أشهر، جرّاء ظهورها على الهواء في هذا المظهر الذي وصفه المجلس بغير اللائق وينافي للمعاير المهنية والإعلامية.