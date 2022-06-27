متحدث الرئاسة: مواقف عمان مع مصر متزنة ومشرفة على مدار الـ50 عاما الماضية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في زيارة للعاصمة العمانية مسقط اليوم، وغدًا يتوجه إلى مملكة البحرين، موضحًا الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس السيسي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر المصرية العربية، واستكمالا لمجموعة اللقاءات التي تمت الشهر الجاري، موضحًا أن اليوم شهد الرئيس السيسي لقاء موسعا مع السلطان العماني هيثم بن طارق.

أول زيارة للسيسي بعد تولي هيثم بن طارق مقاليد الحكم

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن زيارة الرئيس السيسي لمسقط تُعد الأولى له بعد تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم هناك، موضحًا أن اللقاء كان وديًا ومثمرًا، إذ أن العلاقات المصرية العمانية عميقة للغاية، ومواقف عمان متزنة ومشرفة على مدار الـ 50 عامًا الماضية، إذ تتمتع بحكمة شديدة وشفافية.

مواقف عمان مع مصر داعمة وتاريخية

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مواقف عمان مع مصر داعمة للغاية وتاريخية، وكان هناك موقف قوي للغاية وشهير في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينات عندما استمرت العلاقات الدبلوماسية مع مصر رغم الخلافات التي كانت موجودة بعد إبرام مصر معاهدة السلام، حيث لم تقطع عمان علاقتها بالقاهرة على الإطلاق؛ فالعلاقات المصرية العمانية جميعها بها تعاون وبناء وتأثير.