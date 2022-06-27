فرحات: زيارة السيسي عمان تشكل حراكا دبلوماسيا بالمنطقة مركزه القاهرة

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة الرئيس السيسي لسلطنة عمان ذات صلة بسلسلة القمم التي عقدت خلال الأسابيع الماضية، وهي جزء من حالة حراك دبلوماسي تجري في المنطقة مركزها القاهرة.

وأضاف فايز فرحات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد: «هناك نشاط للقاهرة في التعامل مع التحديات الجارية في المنطقة، كما أن الزيارة جزء من عملية بناء توافق عربي عربي، للتعامل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية».

تداعيات الحرب لن تكون اقتصادية فقط

تابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تداعيات الحرب لن تكون اقتصادية فقط، لكن سيكون لها تداعيات على هيكل النظام الدولي، وبالتالي فإن النظام الدولي في المرحلة المقبلة، سيكون له تبعات أو تطورات كثيرة مطروحة، وبالتالي فإن جزء من عملية الاستعدادات والتأقلم مع المرحلة المقبلة، تتطلب بناء توافق عربي عربي.

أهمية التنسيق مع واشنطن

وأشار إلى أن الحراك الدبلوماسي مرتبط باستعداد المنطقة للقمة بين أمريكا ومصر والأردن والعراق، ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي فإن الدول العربية ملزمة بأن يكون لها تصور محدد حول أجندة هذه القمة، وتصور محدد للمرحلة المقبلة، في العلاقات العربية الأمريكية، مشددًا على أن القوى العربية ليست مستعدة لكي تهمل القضية الفلسطينية، وستكون مطروحة، وسيكون من الضروري وجود تصور عربي عربي بخصوصها.