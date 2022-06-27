حفيد مأمون الشناوي: جدي ندم على عناده مع أم كلثوم.. ولولاه لانتهى عبد الحليم سينمائيا

«قالوا بلاش البكا.. لأن الموت مفروض.. أنا قلت البكا لازم وأنت مش موجود».. عبارة تقشعر لها الأبدان، عندما يسمعها الحبيب والقريب والصديق، لكل من يعشق الشعر والأدب والذوق الرفيع، الذي لا يتلفظ به إلا شخص بليغ ذو حنكة، ترك تراثًا كبيرًا من الشعر الغنائي، الذي لن يستطيع أن يأتي به غيره، وحين يسمعه المارة بالصدفة البحتة، تبدأ الجوارح ترقص على دندنة الأفواه، وتتراقص قلوب العشاق والأحبة بـ«دارت الأيام، وامتى هتعرف امتى».

28 عاما على وفاة صاحب «الألف أغنية» الصحفي والشاعر المتمرد العنيد مأمون الشناوي، إذ رحل عاشق الفن وحامل لوائه في الـ27 من يونيو عام 1994، تاركا ورائه رصيدا ضخما من كلمات خالدة تدل على عبقرية كاتبها، فضلا عن عشرات الأسماء التي اكتشفها أو قدمها للجمهور العربي، أبرزهم بليغ حمدي، أحمد عدوية، سيد مكاوي، عزيزة جلال، سيد مرسي، وغيرهم.

الكثير من الكواليس والأسرار، جعلت الشاعر الكبير، حديثًا للأوساط الفنية والثقافية، فضلًا عن علاقته بعمالقة الغناء في مصر، بداية من موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مرورًا بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وصولًا لأمير الغناء هاني شاكر الذي تبناه، بالإضافة إلى مفاجآت يكشفها حفيده لابنته المستشار محمود الحفناوي، لأول مرة، عبر «الوطن».

اتجه لكتابة الأغاني بسبب حبه لـ«بنت الجيران»

مأمون الشناوي بدأ بكتابة قصيدة الفصحى.. فكيف اتجه إلى كتابة الأغاني؟

- فعلا هو بدأ كتابة القصائد قبل الأغنية، وكان له خط واضح، ولو استمر في كتابة قصيدة الفصحى، لتفوق على الكثيرين، وأنه اتجه لكتابة الأغاني بسبب حبه لـ«بنت الجيران»، فكان يرسل لها إحساسه عبر صوت صديقه المطرب محمد صادق الذي كان يغني في إحدى الإذاعات الأهلية المملوكة لوالدها.

ماذا كتب من الأغاني الوطنية؟

- كتب «نشيد الجهاد»، «زود جيش أوطانك»، و«نشيد مصر والسودان» لـ عبد الوهاب، وكتب لـ عبد الحليم «ثورتنا المصرية» ألحان رؤوف ذهني، وأغنية «حرية» و«إني ملكت في يدي زمامي» التي كانت تدرس في المدارس، وهي من ألحان كمال الطويل، وكتب قصيدة «سمعته» وأغنية «غنى الحمام» لـ نجاة، وأغنية وطنية لـ فايزة أحمد اسمها «أهلا بيك»، وأخرى لشادية اسمها «عربي في كلامه»، وكتب «سنة وسنتين» لـ فريد الأطرش.

وكيف تعرف على الموسيقار محمد عبد الوهاب؟

- أحب بنت الجيران، وكان والدها يمتلك إحدى الإذاعات الأهلية، وكان له صديق، هو المطرب محمد صادق الذي كان يلحن الكلمات ويغنيها لتصل إلى حبيبته «بنت الجيران»، فلما سمع الموسيقار محمد عبد الوهاب كلامته، طلب لقاء «مأمون»، وأعطاه موسيقى، ليكتب عليها كلمات، فكانت البداية أغنية «أنت وعزولي وزماني»، عبد الوهاب استغرب من هذه الموهبة، واستمر العطاء مع موسيقار الأجيال، وأسفر تعاونهما عن عشرات الأغنيات التي ستظل شاهدة على العظمة والرقي، وكان عبد الوهاب يؤلف مقطوعات موسيقية ويطلب من مأمون تسميتها، مثل «خطوة حبيبي» و«حبيبي الأسمر».

«الربيع» لم تكن الخلاف الوحيد مع أم كلثوم

ماذا عن تعاونه مع السيدة أم كلثوم؟

- كان مأمون صحفيًا، فضلًا عن أنه شاعر يكتب لعبد الوهاب وأسمهان وفريد، فمن السهل أن تسمع أم كلثوم عنه، خاصة أنه تربطه صلة قرابة بالكاتب الصحفي الكبير محمد التابعي من ناحية الأم.

أغنية الربيع أثارت أقاويل كثيرة فماذا عنها؟

- الذي لا يعرفه كثيرون، أن «الربيع» لم تكن الواقعة الوحيدة التي حدثت بين مأمون الشناوي والسيدة أم كلثوم، لكنها الأشهر، إذ عرض عليها بعدها أغنية «حبيب العمر»، التي أداها فريد الأطرش أيضًا.

لماذا رفضت أم كلثوم غنائهما؟

أم كلثوم لم ترفض، هو الذي رفض التعديلات التي كانت تريد إجرائها، سواء في أغنية «الربيع» أو «حبيب العمر»، وبالفعل أعطاهما لفريد، وكما ترى ستظل «الربيع» علامة من علامات الفن المصري.

ولكن حدث تعاون بينهما بعد ذلك بصورة مرضية.. أليس كذلك؟

- الحقيقة أنه ندم على عدم التعاون الطويل مع أم كلثوم، وعدم رضوخه لبعض شروطها، فلم يتعاونا سوى في 4 أغنيات فقط، بعكس ما يروج له البعض، أنه كتب لها 10 أغنيات، وهي «أنساك، كل ليلة وكل يوم، بعيد عنك، دارت الأيام»، وهذه الأغنيات التي نحاسب عليها من جمعية المؤلفين والملحنين، كما أن هناك أغنية «شوف الدنيا» من ألحان الموسيقار رياض السنباطي، كانت من المفترض أن تشدو بها، لكنها رحلت قبل غنائها، ثم كلفت جيهان السادات الموسيقار حلمي بكر بالتلحين، وغنتها السيدة ياسمين الخيام، خرجت بطريقة مختلفة لم تناسب ذوق الجمهور فلم تنجح.

هل كان مقربا للسادات؟

- نعم، كان صديقا شخصيا للرئيس السادات، وكرمه أيضًا.

فترة إبعاده عن الصحافة كانت «وش السعد» عليه

ما السبب الحقيقي لإبعاده عن الصحافة؟

- السبب كان خلافا بينه وبين المطرب الكبير عبد الحليم حافظ، على نسبة الطبع الميكانيكي، لأن العندليب كان شريكا في شركة «صوت الفن»، فحدثت بينهما مشادة وصلت إلى أسماع المسؤولين وقتها فتم إبعاده عن الصحافة تمامًا حتى وفاة عبد الناصر، وعاد بعد تولي السادات رئاسة مصر الذي قلده وسام الجمهورية، وبمناسبة الفترة التي أبعد فيها فكانت «وش السعد» عليه، إذ شهدت تلك الفترة تألق نجاة وهي تشدو بأغنيته وكأن تلك المحنة قد صارت منحة.

وماذا عن علاقته بشعراء جيله؟

- تنافس على أعلى مستوى، مصحوبا باحترام متبادل، فجميع شعراء هذا الجيل أصدقاء، وعلاقتهم قوية سواء كانوا مصريين أو عرب.

هل كان هناك خلافًا بين مأمون ومرسي جميل عزيز؟

- لم يكن خلافا بالمعنى المعروف والمطلق، لكنه تناطح وتنافس بين شاعران كبيران، والأصل أن مأمون شاعر عظيم، ولا يقارن بأحد، وإن كان هناك حقد متبادل بينهما.

ومن أهم الأسماء التي اكتشفها مأمون الشناوي؟

- مأمون اكتشف أسماء كثيرة جدا منهم يسرا، عزيزة جلال، أحمد عدوية، سيد مكاوي، بليغ حمدي، الذي كتب له أول أغنية «خايف مرة أحب»، التي قام بغنائها عبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى تقديمه فتحي قورة إلى السينما، وكان سببا في شهرة الشيخ الطبلاوي، إذ ألح عليه بضرورة تسجيل القرآن بصوته، وبالمناسبة والدي كان المحامي الخاص للشيخ رحمه الله، وما لم يعرفه الناس أن هناك صداقة قوية جمعت بين مأمون والشيخ مصطفى إسماعيل وغالبية المقرئين.

وماذا عن علاقته بأسمهان؟

- تعرف على أسمهان عن طريق عبد الوهاب، وكتب «امتى هتعرف امتى»، وأغنية «أهوا»، واستمر التعاون بينهما إلى أن رحلت، وحدثت له صدمة كبيرة جدا عند موتها.

ماذا عن تبنيه لـ هاني شاكر فنيا؟

- مأمون تبنى هاني شاكر هو وشادية وأم كلثوم، وقت الخلاف الذي نشب بينه وبين عبد الحليم حافظ، ولولا مأمون لانتهى عبد الحليم سينمائيا بعد فيلمه لحن الوفاء الذي لم ينل النجاح المطلوب، ومأمون هو من صالح عبد الحليم على عبد الوهاب، بعد أن غضب منه الأخير غضبا شديدا بسبب الفيلم المذكور.

أحقا أنه اكتشف الشاعر سيد مرسي؟

- قيل أن سيد مرسي كان يعمل «مكوجي»، ومأمون اكتشفه، عندما وجد في البدلة رسالة لـ«الشغالة»، التي كان يحبها مكتوبة في قصاصة ورق، وكانت بالمناسبة «على الحلوة والمرة مش كنا متعاهدين»، فنادى لها، وقال لها اذهبي للمكوجي وأخبريه أنى أريده الآن، وسأله من الذي كتب هذا الكلام؟ فقال سيد أنا، وقدمه للموسيقار محمود الشريف، وصار شاعرا كبيرا بسبب موهبته ليقدم أعمالا عظيمة لحنها بليغ حمدي، مثل وحشتونى، اشتروني، احضنوا الأيام.. إلخ.

كيف كانت علاقته بك وأنت حفيده؟

- لست حفيده فقط، فهو كان صديقي وأبي وأستاذي، عندما كنت أكتب شعرا أعرضه عليه، وأسمع رأيه وملاحظاته، وكتبت حين توفاه الله، «قالوا بلاش البكا.. لأن الموت مفروض.. أنا قلت البكا لازم وأنت مش موجود، يا أبو أجمل معنى وفراقه وجعنا صحيت مواجعنا.. يا أبو ألف لحن خلود»، والغريب أنه في عمر 82 سنة، وقبل وفاته يكتب «حبك كله كلام يا حبيبي.. حبى أنا اللى حقيقة.. حبك وهم وحبي بيكبر كل دقيقة.. حبك شمعة الهوا يطفيها، وحبي شمس مضيئة».. تلك آخر كلمات كتبها، إخلاصًا لشعره وفنه حتى وفاته، ليظل قلبا نابضًا لآخر العمر.

ماذا تقول لمأمون في ذكرى رحيله؟

- واحشني جدا وظاهرة لن تتكرر، ولا يجوز قياسه بأحد مع احترامي للجميع، مأمون كان متفرد في كتاباته.