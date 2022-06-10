ابنة شقيقة شادية لـ سيمون: اتخلقتي للمسرح.. والفنانة ترد: شهادة غالية

عبرت الفنانة سيمون، عن سعادتها بالكلمات التي نشرتها الفنانة التشكيلية ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الكبيرة شادية، وإشادتها بحفلها الذي أحيته ساقية الصاوي في الساعات الماضية، ووصفها بأنها جِنية، وهو ما ردت عليه سيمون، بأنها شهادة غالية تعتز بها.

سيمون تعيد نشر كلمات ابنة شقيقة شادية

وأعادت سيمون، نشر شهادة ابنة شقيقة شادية، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، والتي جاء فيها: أنا أعرف سيمون من زمان، كانت نجمة مراهقتنا وشبابنا، ودائمًا متابعينها وبنحبها، وعلى الحقيقة شقية وجِنية.

ابنة شقيقة شادية لـ سيمون: إيه الإجرام والحضور ده؟

وتابعت بقولها: بس ماكنتش شوفتها في حفلة لايف، إيه الحضور والإجرام ده، ما شاء الله ماوقعناش منها لحظة، طول الوقت بنصوت ونتنطط ونضحك معاها، دي اتخلقت للمسارح والاستعراضات، إحساسها رهيب بخشبة المسرح والتفاعل مع الجماهير وبمنتهى الطلاقة والبساطة، مستنين الحفلة الجاية يا جنية.

وردت سيمون على هذه الكلمات بقولها: صديقتي ناهد شاكر الفنانة التشكيلية الرائعة وعمتها الرائعة شادية، شهادة غالية أوي.

بكاء سيمون في حفلها بساقية الصاوي

كما نشرت سيمون، عبر حسابها بـ إنستجرام، مقطع فيديو من حفلها بساقية الصاوي، أثناء احتفال جمهورها بعيد ميلادها مسبقًا باعتبارها من مواليد 14 يونيه، والغناء لها، الأمر الذي دفعها للبكاء، وسط تصفيق الحضور لها.

وعلقّت سيمون، على الفيديو بقولها: الحمد لله على نعمة حب الناس، نعمة لا تُشتري ولا تقدر بثمن.