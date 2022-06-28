استشار زوجته وأغلق هاتفه.. تفاصيل 5 ساعات حاسمة قبل استقالة هاني شاكر

أعلن الفنان هاني شاكر، خلال مداخلة تليفونية عبر إحدى القنوات التليفزيونية عن استقالته، بعد ما حدث بالمؤتمر الذي أقامته النقابة، للصلح بين حسن شاكوش وسعيد الأرتيست.

هاني شاكر أبلغ نادية مصطفى بقرار الاستقالة

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من الفنان هاني شاكر، أن قراره بالاستقالة اتخذه فور انسحابه من المشاجرة التي وقعت بين سعيد الأرتيست وشعبة الايقاعيين، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، وذلك للحفاظ على تاريخه ومكانته الفنية الكبيرة، التي لم يشهد طيلة مسيرتها أى مشكلة من هذا القبيل.

كما علمت «الوطن»، أن شاكر لم يتخذ قراره إلا بعد أن استشار زوجته «نهلة»، التي كانت أول الداعمين لقرار الاستقالة، بسبب الضغوطات التي كان يتعرض لها يوما بعد يوم بسبب النقابة.

كما أغلق هاني شاكر هاتفه تماما عقب المؤتمر، ثم أعاد فتحه واتصل بالفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة النقابة، التي أبلغها بالقرار، كونها من المقربين له.

وعقب ذلك قرر الاتصال بأحد الإعلاميين الكبار، وأبلغه بأن سيظهر معه لإعلان قراره بالاستقالة من النقابة بشكل نهائي.