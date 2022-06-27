«المهن الموسيقية»: شاكوش اعتذر للنقابة.. وهاني شاكر لم ينسحب من المؤتمر

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن الفنان هاني شاكر لم يكن طرفا في النزاع أو الخلاف الذي حدث اليوم، ويعمل على محاولة إرضاء جميع الأطراف، لافتا إلى أن حسن شاكوش تجاوز سابقا في حق شعبة الإيقاع ورضا البحراوي، وبناء عليه عاقب مجلس إدارة النقابة شاكوش وقتها بقرار الإيقاف مدى الحياة، وبعد ذلك درست الشؤون القانونية القرار وأكدت عدم وجوده بالدستور أو المواد القانونية وأنه لا بد أن تكون العقوبة زمنية محددة، وتقدم بعدها حسن شاكوش بـ9 التماسات للنقابة على مدار 10 أشهر لرفع القرار والعودة لممارسة عمله الفني.

حسن شاكوش يقدم 9 التماسات للنقابة

وأوضح «مرتضى»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي ببرنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، أنه تم التواصل مع شعبة الإيقاع لحل المشكلة مع حسن شاكوش، وبناء عليه تقدم حسن شاكوش بالاعتذار لمجلس الإدارة والموسيقين بشكل عام بالإضافة لاعتذار بالفيديو على صفحاته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن مجلس الإدارة قرر أن يكون اعتذاره في مؤتمر صحفي نزولا إلى رغبة شعبة عازفي الإيقاع بنقابة الموسيقين.

مجلس النقابة وافق على عقد المؤتمر الصحفي

وأشار «مرتضى»، إلى أن مجلس النقابة وافق على عقد المؤتمر الصحفي، والخلاف الذي حدث يعود لرؤية شعبة الإيقاع بأن يقدم شاكوش الاعتذار في المؤتمر الصحفي أولا ثم يحصل على كارنية العضوية والتصريح بالغناء وليس العكس، موضحا أنه تقرر إقامة المؤتمر في قاعة بأحد الفنادق لتسع الراغبين في الحضور من وسائل الإعلام.

اعتذار شاكوش إلى نقابة الموسيقيين

وأكد المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، أن الهدف من المؤتمر الصحفي أن يعتذر شاكوش إلى النقابة ولشعبة الإيقاع وهو ما حدث بالفعل وقدم اعتذاره للجميع، ولكن أحد الحضور بدأ يسترسل فيما حدث سابقا ونتج عنه حالة من الاحتقان والمشادات وكان المؤتمر انتهى بالفعل بعد اعتذار شاكوش، وخرج الفنان هاني شاكر بعدها من قاعة المؤتمر ولم ينسحب كما أشاع البعض.