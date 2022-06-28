أشرف زكي يطالب هاني شاكر بالعدول عن استقالته.. والأخير: «تعالى رشح نفسك»

طالب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بدوره، المطرب هانى شاكر، بأن يعطى نفسه فرصة حتى بعد عيد الأضحى المبارك، ثم يجلسان مع بعضهما البعض، ليثنيه عن قراره بالاستقالة، ليرد عليه هانى شاكر مداعبا: تعالى رشح نفسك نقيب للمهن الموسيقية، ليرد أشرف زكى: أنا لست عضوا فى النقابة.

وقال الفنان هاني شاكر، إن المشهد الذي حدث في مؤتمر النقابة، من الصعب أن يستكمل عمله بعده، «صعب أكمل بعد اللى حصل انهارده، وبشكر المجلس وأعضاء الجمعية العمومية، لكن اللى حصل جعلنى أعيد حسباتي من جديد، واتخذت القرار بلا رجعة وقدمت استقالتي على الهواء، وغدا سأسلمها للمجلس».

شاكر: لا يليق بالفنانين ماحدث اليوم

وتابع الفنان هاني شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON»، «لا يليق بالفنانين ما حدث اليوم، وكنا نتمنى أن تنتهى المشكلة بمنتهى الحب، وفقا لما هو مخطط لها، وحاولت أجمع الأسرة الموسيقية تحت راية النقابة، والفنان حسن شاكوش اعتذر أمام الجميع، وفي آخر دقيقة تبدل المشهد وحدث ما حدث».

الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية

ووجه «شاكر» الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية، على جهدهم خلال الفترة الماضية، متابعا «سعيد الأرتيست تواصل معي بعد المؤتمر لدعمي، وله لكل الشكر، لكن قراري لا رجعة فيه، وغدا سأتقدم باستقالتي أمام المجلس».

وأكد الفنان هاني شاكر، أن النقابة ستواصل عملها، وسيتولى أمرها من تختاره الجمعية العمومية، «أتمنى يجي نقيب يهدئ الأحوال، ويحقق إنجازات أكتر وأتمنى لهم كل التوفيق».