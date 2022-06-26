هاني شاكر يهنئ محمد ثروت بعد العملية الجراحية: أخي الحبيب وصديقي العزيز

هنأ الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الفنان محمد ثروت على نجاح العملية الجراحية.

وكتب شاكر قائلا: «أخي الحبيب وصديقي العزيز الفنان الكبير محمد ثروت ألف حمد لله على سلامتك ومبروك نجاح العملية وتمنياتي لك بسرعة وتمام الشفاء العاجل إن شاء الله».

إجراء محمد ثروت عملية جراحية

وأجرى الفنان الكبير محمد ثروت، صباح السبت الماضي، عملية جراحية في القلب، بأحد مستشفيات القاهرة.

وبعد ساعات من إعلان خبر العملية الجراحية، ظهر أحمد نجل الفنان محمد ثروت، ليطمئن جمهور والده ويكشف تطورات حالة والده الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام رغم أن أحمد ثروت لم يكن بجانب والده خلال إجراء العملية بسبب إصابته بفيروس كورونا.

إلا أن نجل محمد ثروت حرص على كشف تطورات حالة والده قائلا: «أول مرة معرفش أكون جنبك وده شيء صعب بالنسبة لي بسبب إصابتي بكورونا.. بس الدنيا كلها بتدعيلك وكل الخير اللي أنت سعيت فيه وزعته من زمان بيترد لك في الدعاء من محبيك».

وأضاف أحمد: «الحمد لله ربنا استجاب لدعواتهم، ألف حمدا لله على سلامتك، وربنا يتم شفاك على خير يا أبو قلب كبير».

احتفال محمد ثروت بخطوبة نجله

وكان آخر ظهور للفنان الكبير محمد ثروت في أول يونيو الحالي، حيث احتفل بخطوبة نجله المطرب أحمد ثروت على لمى الشواربي لاعبة الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد، في حفل حضره عدد من الفنانين والعائلة.