الإفتاء ترد على سعد الدين الهلالي: الحجاب فرض على المرأة

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا عاجلا منذ قليل بعنوان «الرد على من أنكر فريضة الحجاب» على خلفية التصريحات التي أدلى بها الدكتور سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر.

الحجاب فرض

ونص بيان دار الإفتاء بخصوص حكم ارتداء الحجاب ردا على سؤال يقول « ما حكم الحجاب في الإسلام؟» وأجابت دار الإفتاء قائلة: الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الأزهر الشريف

وفي وقت سابق قال الدكتور أبو بكر يحيى، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن هناك مصادر للتشريع الإسلامي متفقا عليها بين جمهور العلماء أولها وأعلاها منزلة هو القرآن الكريم، تليه السنة النبوية، ثم الإجماع والقياس، بعد ذلك تأتي المصادر المختلف فيها كالعرف والاستحسان والاستصلاح، موضحا أن المصدر الأعلى كالقرآن الكريم يُفهم في ضوئه الدليل المتأخر في المنزلة كالعُرف والقياس.

وأكد خلال برنامج «فتاوى الأزهر» على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على «فيسبوك» أن فرضية الحجاب ووجوب الالتزام به بالنسبة للمرأة أمر ثابت بالقرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع الصريح المحكي على لسان كل الفقهاء.