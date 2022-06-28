الثاني من نوعه: قطار يخرج عن مساره في أمريكا إثر اصطدامه بشاحنة «صور»

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين نتيجة خروج «قطار أمتراك» عن مساره، بعدما اصطدم بشاحن، أمس الاثنين، في ولاية «ميزوري» الواقعة في منطقة الغرب الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية.

خروج 8 عربات وقاطرتين عن المسار بعد اصطدامها بشاحنة

وخرجت 8 عربات وقاطرتين عن المسار بعد اصطدامها بشاحنة كانت تسد معبرا عاما بالقرب من المدينة. وقال مسؤولو شركة «أمتراك»، في بيان محدث، إن القطار كان على متنه ما يقرب من 243 راكبا و12 من أفراد الطاقم، وكان في طريقه من لوس أنجلوس إلى شيكاغو. وأوضحت السلطات الأمريكية، إن الحادث المأساوي وقع عند تقاطع غير خاضع للرقابة «بدون أضواء تحذيرية أو بوابات متحركة».

وأشارت شركة «أمتراك»، إلى أن القطار اصطدم بشاحنة عند معبر عام بالقرب من مدينة «ميندون» شمال شرقي مدينة كانساس سيتي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تحويل مدرسة إلى مركز فرز للضحايا المصابين بجروح طفيفة

بدوره، أشار المتحدث باسم فرقة دورية الطرق السريعة بالولاية الأمريكية، جاستن دن، إلى تحويل مدرسة إلى مركز فرز للضحايا المصابين بجروح طفيفة، فيما قال مجلس سلامة النقل الوطني الفيدرالي إنه نشر فريقًا مكونًا من 14 شخصا إلى موقع الحادث.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال يومين حيث اصطدم قطار أمتراك بسيارة ركاب، أمس الأول الأحد، كان 85 راكبا على متن قطار في «ريف كاليفورنيا»، فيما قال مسؤولون إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان بجروح خطيرة كانوا في السيارة.

وأظهرت صور في أعقاب الحادث مباشرة راكبة تُساعد على الخروج من نافذة مكسورة، بينما شوهد آخرون فوق سيارات مقلوبة.