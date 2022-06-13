إصابة 30 شخصا في حادث قطار بإسبانيا.. حالات حرجة بين المصابين

أصيب نحو 30 شخصًا، اثنان منهم في حالة خطرة، في حادث تصادم قطار إقليمي وقاطرة شحن في فيلا سيكا (تاراغونا)، في إسبانيا، نقلاً عن مصادر في شبكة السكك الحديدية «أديف».

وقع الاصطدام في الساعة 9:50 مساءً، حين تجاوزت قاطرة شحن ت إشارة مرور«توقف» في محطة «Vila-seca» بمقاطعة تاراغونا، واصطدمت بقطار إقليمي والذي كان يقل نحو 75 شخصًا، وفقا لوكالات أنباء عالمية.

علاج 20 مصابًا في موقع الحادث

وأفاد نظام الطوارئ الطبية (SEM)، الذي نقل ستة أطقم إلى موقع حادث القطار وأصيب 30 جريحًا، معظمهم طفيف، بالإضافة إلى اثنين في حالة خطيرة وثمانية أقل خطورة، وجرى علاج 20 مصابًا في موقع الحادث.

وجرى نقل 3 إلى مستشفى سانتا تيكلا، و3 إلى مستشفى جوان الثالث والعشرين، و2 إلى مركز الرعاية الأولية في سالو (CAP)، و2 إلى عيادة كامبريلس الخارجية.