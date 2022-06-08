17 قتيلا في حادث قطار مروع بإيران

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بمصرع 17 شخصا على الأقل إثر انحراف قطار عن مساره وسط إيران، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال شهود عيان، إنّ الحادث وقع في مدينة طبس وسط إيران، خلال رحلة بين مدينتي مشهد شمال شرق إيران ويزد وسط إيرنصباح الأربعاء، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

حادث قطار في إيران

وأضاف المتحدث باسم هيئة الإغاثة الوطنية، مجتبي خالدي، للتلفزيون الرسمي الإيراني: «قتل 17 شخصا وأُصيب عدد آخر بجروح في الحادث»، دون الكشف عن عدد المصابين.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، أوضحت أنّ 4 عربات قطار من أصل 7 خرجت عن مسارها، لافتة إلى أنّه بمجرد وقوع الحادث، اتجهت فرق الإنقاذ، و3 مروحيات وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.