«هيئة الدواء»: احذروا مستحضرات التجميل مجهولة المصدر

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة للمواطنين متعلق بالمستحضرات الحيوية ومنتجات العناية الشخصية، وذلك في تقرير رسمي لها عبر موقعها الرسمي، مشددة على ضرورة معرفة مصدر المستحضر الذي يستخدمونه، محذرة من استخدام مستحضرات مجهولة المصدر.

وأشارت الهيئة إلى أن مستحضرات التجميل والعناية الشخصية هي منتجات معدّة للاستخدام على الأجزاء الخارجية من جسم الإنسان، وتشمل الجلد والشعر والأظافر والشفاه، أو على الأجزاء الخارجية من الأعضاء التناسلية، أو الأسنان، أو الغشاء المخاطي لتجويف الفم؛ لأغراض التنظيف، أو التعطير أو الحماية، أو لإبقائها في حالة جيدة، أو لتغيير مظهرها وتحسينه، أو لتغيير رائحة الجسم وتحسين.

زيارة موقع هيئة الدواء لمعرفة المتسحضرات التي سُجلت

وتابعت هيئة الدواء أنه لمعرفة أنواع المستحضرات التى يتم تسجيلها رسميًا بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء المصرية لابد من زيارة موقع هيئة الدواء المصرية، أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة، وسيتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من المصادر الرسمية لها.

مميزات EgyCosm لشركات الأدوية

واستعرضت هيئة الدواء، مميزات منصة EgyCosm لشركات الأدوية ومستحضرات التجميل، موضحة أن المميزات كثيرة جدا، وتتضمنت إصدار رقم الإدراج خلال النظام السريع أو العادي بعد اكمال جميع المتطلبات، وعدم الحاجة للحضور إلى مقرات عمل هيئة الدواء المصرية ما يوفر الوقت والجهد.

وتابعت الهيئة، يمكن للشركة أن تدرج جميع البيانات الخاصة بالمستحضر دون الحاجة إلى رفع أو توثيق المستندات فيما عدا خطاب التفويض وإرفاق صورة الماكيت أو العبوة الخاص، لافتة الى إمكانية تتبع الطلبات الُمقَدَّمة وربطها بقواعد العمل المُعلَنة ما يضمن سهولة استيفاء الشركة لمتطلبات الإدراج، وحفظ جميع البيانات المُسَجَّلة وإمكانية استرجاعها بالمستحضر.

وطالبت هيئة الدواء المواطنين ضرورة بالتواصل مع الهيئة قبل استخدام منتجات العناية بالبشرة، وتحديد مصدر المنتجات لأن هذه المنتجات مهم معرفة مصدرها نظرًا لحساسيتها على البشرة وتأثيرها.