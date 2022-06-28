الصحة: 24 مليون مواطن في 626 قرية استفادوا من خدمات «حياة كريمة» الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 58 مليون و900 ألف خدمة طبية بمختلف التخصصات، لأهالي محافظات المرحلة الأولى، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري تحت شعار «حياة كريمة».

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الخدمات الطبية استفاد منها 24 مليون و100 ألف مواطن بـ626 قرية على مستوى 20 محافظة، من خلال مختلف قطاعات الوزارة، وبالتنسيق مع وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بقطاع الرعاية الصحية والتمريض.

1460 منشأة تقدم خدمات طبية

أشار عبد الغفار، إلى تقديم الخدمات الطبية بقرى «حياة كريمة» المرحلة الأولى، من خلال 1460 منشآة طبية، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بهذه المناطق، في ضوء الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين المستوى الصحي بالأماكن المستهدفة.

27 مليون مستفيد من خدمات الرعاية الصحية

قال الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمدير التنفيذي لبرامج الرعاية الصحية لغير القادرين، إن الخدمات المقدمة للأهالي تمت بالتعاون بين قطاعات «الطب العلاجي، الطب الوقائي، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية والتمريض».

وأوضح عبد الرازق، أن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، شملت 26 خدمة قدمها قطاع الرعاية الصحية والتمريض، لـ27 مليونًا و202 ألف و495 مواطنًا، و6 خدمات بتنظيم الأسرة، استفاد منها 10 ملايين و536 ألفًا و670 مواطنًا، بالإضافة إلى 7 خدمات وفرتها القوافل بقطاع الطب العلاجي، استفاد منها 630 ألفًا و288 مواطنًا، فضلاً عن 20 خدمة قدمها قطاع الطب العلاجي، استفاد منها 20 مليونًا و378 ألفًا و327 مواطنًا.