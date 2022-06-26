الصحة تطلق 7 قوافل طبية مزودة بصيدليات لصرف الأدوية مجانا بالمحافظات اليوم

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 7 قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية اليوم، ويكون الكشف والعلاج مجانا بهذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها إن القوافل الطبية لا تقدم خدمة الكشف والعلاج فقط، وإنما مزودة بصيدليات لصرف الأدوية بشكل مباشر للمواطنين وإحالة الحالات الحرجة التي تستدعي التدخل الطبي إلى أقرب مستشفى من المواطن تابعة للوزارة.

التخصصات الطبية داخل القوافل الطبية

وقالت الوزارة القوافل الطبية إنه من المقرر أن تتضمن بعض التخصصات الطبية مثل: «نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل».

واستعرضت وزارة الصحة المحافظات المقرر أطلاق القوافل الطبية بها، وهي:

المحافظات المقرر انطلاق القوافل الطبية بها اليوم

- الشباسية مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ

- ناصر الثورة مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد

- قصر الباسل مركز اطسا بمحافظة الفيوم - الحمدات شرق مركز إسنا بمحافظة الأقصر

- بتمدة مركز بنها بمحافظة القليوبية بقسا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية

- نزة الحاجر مركز جهينة بمحافظة سوهاج

وأوضحت الوزارة القوافل الطبية تتغير مكانها بشكل يومي، لضمان وصول القوافل الطبية الى جميع المناطق النائية على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت وزارة الصحة من المواطنين بضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية، خلال النزول للقوافل الطبية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي في مصر.

وكشفت وزارة الصحة والسكان الى استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى داخل كافة المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، وطمأنت المواطنين بشأن الوضع الوبائي داخل مصر.