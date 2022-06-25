‎الصحة: إغلاق مستشفى ومركز طبي خاص مخالفين في محافظة بني سويف ‎

أغلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أحد المستشفيات الخاصة بعد التأكد من مخالفتها لاشتراطات الترخيص ووجود مخالفات تضر بمصلحة المرضى، كما تم إغلاق وتشميع مركز طبي آخر لمخالفة اشتراطات الترخيص و لوجود مخالفات جسيمة وذلك بمدينة الوسطى، بمحافظة بني سويف.

حملة لغلق المستشفى والمركز الطبي

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنه فور إبلاغ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف بوجود المخالفات، وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، بتنفيذ حملة من المديرية وإدارة العلاج الحر تضم الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية والدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، للمرور على المستشفى والمركز الطبي، حيث أشرفت اللجنة على تنفيذ قرار الغلق الصادر.

المركز غير مرخص ويجري عمليات بكل التخصصات

وأضاف المصدر أن المركز الطبي غير مرخص ويجري عمليات بمختلف التخصصات، وحرصًا على حياة المرضى نقلت المديرية جميع المرضى إلى مستشفى الواسطي المركزي بسيارة إسعاف مجهزة تحت إشراف طبي لاستكمال العلاج.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف على استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة لما تقوم به المحافظة من تنفيذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة.