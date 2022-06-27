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«الصحة» توافق على البدء في إجراءات تكليف خريجي الصيدلة دفعة 2020

كتب:

مريم الخطري
05:01 م | الإثنين 27 يونيو 2022
الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، موافقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، البدء في إجراءات تكليف خريجي دفعة 2020 من كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة.

تكليف الخريجين من خلال التنسيق الإلكتروني

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة انتهت من مخاطبة جميع القطاعات ومديريات الشئون الصحية في كافة المحافظات وكذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويجرى تكليف الخريجين من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقا لـ(المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي).

تكليف الصيادلة على المديريات 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الصيادلة يجرى تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية، وبعض الجهات الخارجية، موضحا أنه يجرى الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات في الجرائد الرسمية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.