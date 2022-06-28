الأرصاد: منخفض جوي يقلل الإحساس بالرطوبة.. وطقس اليوم أفضل من أمس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد رياح نشطة، حيث تتأثر البلاد اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على عدم الإحساس بنسبة الرطوبة بشكل كبير، لكن الأجواء ما زالت حارة في فترات النهار، مع امتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، وكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، ترتفع معها نسب الرطوبة ليلا ونهارا.

نسبة الرطوبة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «هذه الرطوبة لا نلاحظها بشكل كبير ليلا مثلما يحدث في النهار بسبب الرياح، لكن الأجواء اليوم ستكون أفضل بكثير من أمس، وتكون حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد».

متوسط درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ متوسط درجات الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، حيث تقل عن المعدلات بنحو 2 درجة، وفي فترات النهار أيضا ستكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء، وفي فترات الليل تكون الأجواء معتدلة على الأنحاء كافة بسبب نشاط الرياح.