رئيس التحرير

محمود مسلم

«الأرصاد» تكشف أسباب الإحساس بارتفاع الحرارة عن الدرجات المعلنة: منخفض جوي

كتب:

نرمين عفيفي
09:42 ص | الإثنين 27 يونيو 2022
خرائط الطقس اليوم

خرائط الطقس اليوم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر في فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، إذ يبدأ في يوليو وأغسطس، لكن تأثيره بدأ على البلاد، لأنه يجلب كتلا هوائية قادمة من البحر المتوسط، وبالتالي يكون محملا بكميات كبيرة من بخار الماء ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

نسب الرطوبة في فترة النهار تتراوح بين 25% و35%

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ نسب الرطوبة في فترة النهار تتراوح بين 25% و35% وذلك على شمال البلاد وتصل أحيانا إلى 45% على السواحل الشمالية، وهو ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بأكثر ما يتم الإعلان عنه في النشرات الجوية بنحو 3 درجات.

نشاط الرياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة والحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الليل، نشهد نشاطا للرياح، وهو ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، وبالتالي نشعر بانخفاض درجات الحرارة، وبالنسبة لحركة الملاحة البحرية فإنها معتدلة، وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر على البحرين، ويمكننا الاستمتاع بالأجواء على البحرين الأحمر والمتوسط».

اقرأ المزيد:

حالة الطقس غدا الأحد 26-6-2022 في مصر.. الرطوبة تصل لـ85 بالقاهرة

«الأرصاد» تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة وتأثيرها على الطقس

حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 27-6-2022 على مصر

هيئة الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسب الرطوبة وحالة الطقس في الأيام المقبلة
بقلم نرمين عفيفي