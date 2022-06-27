«الأرصاد» تكشف أسباب الإحساس بارتفاع الحرارة عن الدرجات المعلنة: منخفض جوي

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تتأثر في فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي، إذ يبدأ في يوليو وأغسطس، لكن تأثيره بدأ على البلاد، لأنه يجلب كتلا هوائية قادمة من البحر المتوسط، وبالتالي يكون محملا بكميات كبيرة من بخار الماء ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

نسب الرطوبة في فترة النهار تتراوح بين 25% و35%

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ نسب الرطوبة في فترة النهار تتراوح بين 25% و35% وذلك على شمال البلاد وتصل أحيانا إلى 45% على السواحل الشمالية، وهو ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بأكثر ما يتم الإعلان عنه في النشرات الجوية بنحو 3 درجات.

نشاط الرياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة والحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في فترات الليل، نشهد نشاطا للرياح، وهو ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، وبالتالي نشعر بانخفاض درجات الحرارة، وبالنسبة لحركة الملاحة البحرية فإنها معتدلة، وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر على البحرين، ويمكننا الاستمتاع بالأجواء على البحرين الأحمر والمتوسط».