هيئة الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسب الرطوبة وحالة الطقس في الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر تطورات حالة الطقس في كل أنحاء الجمهورية، وآخر تحديثات خرائط الأقمار الصناعية عن حركة الرياح ونسب الرطوبة وأكثر الأماكن سخونة.

سبب ارتفاع الرطوبة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن طقس اليوم حار نهارا على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 34 : 35 درجة ومع تقدم امتداد منخفض الهند الموسمي تزداد نسب الرطوبة ما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، ولكن تظل الأجواء جافة وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس الفترة المقبلة

وأكدت أن حالة الطقس ستكون ثابتة خلال الفترة القادمة دون ارتفاع في درجات الحرارة يذكر.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 27 يونيو 2022، على عدد من محافظات الجمهورية، فيما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.