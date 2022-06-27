هيئة الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسبة الرطوبة حتى السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بداية من اليوم حتى السبت 2 يوليو، ستشهد البلاد ارتفاعا في نسب الرطوبة تدريجيا نظرا لامتداد منخفض الهند الموسمي على معظم الأنحاء، وأن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت الهيئة، أن التعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن وجود نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

نسب الرطوبة

وأوضحت الأرصاد أن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة بداية من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل، تتراوح العظمى فيها على القاهرة والوجه البحري ليلا بين 70 و85 نهارًا، و25 و30 ليلًا، والسواحل الشمالية نهارًا بين 80 و90 والصغرى تتراوح بين 40 و45، جنوب سيناء سجلت بين 50 و55 نهارًا و25 و35 ليلا، وشمال الصعيد 40 و45 نهارًا و20 و25 ليلًا، وجنوب الصعيد 25 و30 نهارًا و10 و15 درجة مئوية ليلا.

درجات الحرارة الإثنين

ونوهت الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 27 يونيو 2022، فسجلت العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 31 والصغرى 23، جنوب سيناء العظمى 38 والصغرى 27، شمال الصعيد العظمى 38 والصغرى 25، جنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء

وعن درجات الحرارة الثلاثاء 28 يونيو 2022، فسجلت العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 والصغرى 23، السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 23، جنوب سيناء العظمى 38 والصغرى 27، شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 24، وجنوب الصعيد العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة يوم الأربعاء

ودرجات الحرارة الأربعاء 29 يونيو 2022 في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 34 والصغرى 22، السواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 22، جنوب سيناء العظمى 37 والصغرى 27، شمال الصعيد العظمى 36 والصغرى 24، وجنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 27.