السجن المشدد 15 و5 سنوات للمتهمين في قضية حادث «قطاري سوهاج»

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين في قضية حادث قطاري سوهاج بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا لمتهمين و2 و5 سنوات لآخرين.

وجاءت الأحكام بمحكمة جنايات سوهاج بمعاقبة جميع المتهمين عدا السادس، على النحو التالي:

أولا: معاقبة المتهم الأول «أبو الحجاج ص» والثاني «جمال م» بالسجن المشدد 15 عاما، وإلزامهم بتعويض لصالح الهيئة القومية السكك الحديدية بمبلغ قدره 28 مليونًا و942 ألفًا و495 جنيهًا، مع إلزامهم بالمصاريف الإدارية.

معاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات

كما تم معاقبة المتهم الثالث «محمد ع» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه فيما أسند إليه من تهم.

وجرى معاقبة المتهم الرابع «سامي ج» والخامس «كرم ي» بالحبس لمدة خمس سنوات فيما أسند إليهما من تهم.

كما تم معاقبة المتهم «السابع ع»، والثامن «محمد خ» بالحبس لمدة سنتين فيما إسند إليهما من تهم، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم السادس «السيد ص» وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.